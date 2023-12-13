هانتر بايدن ينفي انخراط الرئيس الأمريكي في أعماله التجارية

قال هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي الأربعاء، إن والده جو بايدن لم يكن منخرطاً في أي من نشاطاته التجارية، وأنه لا يوجد أي دليل على نقيض ذلك.

وأضاف لدى وصوله إلى مجلس النواب الأميركي للإدلاء بشهادته أمام جلسة استماع بعدما واجه مذكرة استدعاء من الكونجرس، أنه سيجيب عن أي "أسئلة مشروعة".

وتابع: "أنا هنا لأدلي بشهادتي في جلسة استماع علنية"، متجاهلاً طلب المشرعين بعقد جلسة مغلقة.

وقد يؤدي إدلاء نجل الرئيس بتصريحات علنية، إلى توجيه الكونجرس تهمة الازدراء له، إذ أن الكونجرس هو من يحدد شروط الجلسة وما إذا كانت علنية أو مغلقة.