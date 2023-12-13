نائب محافظ البحيرة تشيد بوعى مواطنى المحافظة بانتخابات الرئاسة: فخورة بيكم

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على فخرها واعتزازها بمواطنى محافظة البحيرة فى كافة مدنها ومراكزها وقراها ونجوعها الذين كانوا على قدر المسؤلية وانتفضوا لتلبية نداء الوطن واحتشدوا على قلب رجل واحد حول صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن التصويت فى الانتخابات واجب وطنى يُظهر مدى وعينا بالتحديات التى يواجهها وطننا، وان المشاركة الكبيرة من جانب الناخبين عبرت عن ثقة المواطنين فى أهمية الاستحقاق الدستورى، فضلا عن الضمانات التى توافرت فى العملية الانتخابية وخروجها بشكل ديمقراطي.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بحرص كل مصرى على ممارسة حقه الدستورى والتعبير عن رأيه فى اختيار رئيس مصر القادم، والاستجابة للنداء الوطنى فى أدق مراحل عمر البلاد التى تتطلع لافق من التقدم والبناء وحضارة أثبت شعب مصر جدارته بأن تتجدد على يديه كعادته.