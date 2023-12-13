مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقنا

قنا صابر سعيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفي والمصابين لتلقي العلاج.