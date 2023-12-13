اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقنا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:25 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقنا أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفي والمصابين لتلقي العلاج.
 
 
 
 






حادث تصادم

مصرع 3 أشخاص

قرية البطحة

محافظة قنا

اخبار قنا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة