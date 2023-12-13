اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:03 م
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مصرع سيدة وطفل وإصابة ثالث فى حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:44 م
مصرع سيدة وطفل وإصابة ثالث فى حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب ثالث بتوقف فى عضلة القلب، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق بورسعيد الإسماعيلية.
 
استقبل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد: محمود حسن جميل 55 عامًا، مصاب بتوقف عضلة القلب وجاري التعامل مع الحالة، وجثتي كلا من: وفاء محمود حسن 40 عامًا، هشام محمود صابر 10 أعوام، نتيجة حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق بورسعيد الاسماعيلية.
 
جارى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ووضعت الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.






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