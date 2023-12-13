مشتريات محلية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 24606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 29554 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 10475 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 5239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 7611 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 6564 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية للمحابس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء عدد 529 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.63% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 635 ألف سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 66.7 ألف سهم، 302.7 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 300 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وتنمية للاستثمار العقاري، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، عدد 3623 سهم، 315 ألف سهم، 187.1 ألف سهم، 500 ألف سهم، 105 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 307.6 ألف سه، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ورواد السياحة-الرواد عدد 139.9 ألف سهم، 1135 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 2.2 مليون سهم بسعر 0.533 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.118% إلى 9.778%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، شراء المساهم أشرف كمال جبره عدد 1.4 مليون سهم بسعر 3.0386 جنيه بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.552% إلى 4.762%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على منح شركة جورميه اجيبت دوت كوم (إحدى الشركات التابعة) قرض مساهمين قابل للتحويل إلى أسهم بإجمالي مبلغ 100 مليون جنيه، وكذلك الموافقة على إبرام عقد تمويل مع بنك الكويت الوطني-مصر بإجمالي مبلغ 100 مليون جنيه.

في السياق ذاته قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على تقرير المستشار المالي المستقل (شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) عن القيمة العادلة لسهم الشركة، والذي يشمل معامل مبادلة الأسهم بواقع سهم من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 51.15 سهم من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

كما وافق مجلس الإدارة على تقديم الشركة لعرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ قدرها 524.6 مليار سهم.

فيما أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 27.49% بإجمالي عدد 23.981 مليون سهم من أسهم شركة أسطول للنقل البري، والتي تمتلكها شركة إيجيبشن جلف القابضة للاستثمارات المالية، وجاري حاليًا إتمام إجراءات نقل ملكية الأسهم والحصول على الموافقات المطلوبة لإتمام عملية التنفيذ، وبعد سداد قيمة الصفقة بالكامل للبائعين، ستصبح ملكية شركة راية 90% من شركة أسطول.