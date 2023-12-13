محافظ بورسعيد يقدم الشكر للأهالى على الملحمة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، بالشكر لأهالي المحافظة على ظهورهم بشكل يدل على الوعي، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية.

وقال المحافظ في بيانه: "أهلى وأخوتى أبناء بورسعيد الباسلة.. أعلم جيدا أنكم لا تنتظرون شكرا على الملحمة الوطنية التي رسمتوها بصفوف الديمقراطية والوطنية والحرية أمام لجان الانتخابات الرئاسية طوال 3 أيام مضت".

واستكمل: "يوما تلو الآخر نزداد جميعا فخرا أننا أبناء بورسعيد ونعيش على أرضها الحرة الأبية.. يوما تلو الآخر نزداد فخرا أننا أحفاد 56.. يوم تلو الآخر نزداد فخرا أننا لم نتأخر يوما عن تلبية نداء الوطن مهما كانت التضحيات والصعوبات والأزمات".

واستطرد: "لقد ضربتم مثالا يحتذى به وأرسلتم رسالة إلى العالم كله بتلاحم الشعب المصري بكافة طوائفه خلف وطنه، مؤكدين على وعيكم وحسكم الوطني ووقوفكم بجانب دولتكم، ومستعدين دوما للدفاع عن تراب مصر وسحق أعدائها".

وأشار قائلاً:" وكلى ثقة أننا سنواصل سويا دعمنا ووقوفنا بجانب وطننا الغالي مصر لنتجاوز سويا كافة الأزمات ونواصل مسيرة التنمية في كافة المجالات من أجل حاضر أفضل لنا جميعا ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".