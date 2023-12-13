محافظ المنوفية يحيل متعدين على رقعة زراعية بقويسنا للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تعدي جديدة وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة لإعمال شئونها، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وتبين من خلال التحقيقات تقاعس المختصين بالوحدة الزراعية بناحية كفر طه شبرا بمركز قويسنا عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد حيال مواطن قام بارتكاب مخالفة بالتعدي علي أرض زراعية وبناء مبنى علي مساحة 145 م2 تقريباً عبارة عن بدروم وأرضي وأول وثاني علوي بدون تقفيل طوب " خرسانة معلقة " وجميع حدوده أراضي زراعية.

وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة إلي النيابة لإعمال شئونها ، مشدداً علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع مديرية الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفة طبقاً للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخري.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.