محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها وستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، جاء ذلك خلال متابعته للجولات الصباحية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة المحلة.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في مدينة المحلة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة. وأشار إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلى، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت لذلك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

وأكد «رحمي» أن الدولة المصرية تشهد في ظل الجمهورية الجديدة، اهتماما غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، لتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة ومتحضرة.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية في إنشاء مركز تجميع الألبان.