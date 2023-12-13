محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف المراحل

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الإثنين جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي للعام 2023 - 2024، والتى تبدأ فى 9 يناير المقبل

وقال "مختار" إن هناك 1مليون و25 ألفا و387 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.

وقد أوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فى الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى من يوم 9 إلى 13 يناير، وفى المرحلة الإعدادية العامة، الأول الإعدادى من يوم 9 إلى 17 يناير، والثاني الاعدادي من 10 إلي 17 يناير، والثالث الإعدادي من 18 إلى 25 يناير، والإعدادية المهنية، فى الصف الأول الإعدادى المهنى من 9 إلى 17، والصف الثانى الإعدادى المهنى من 10 إلى 17 يناير والصف الثالث الاعدادي المهني من 18 إلي 25 يناير ، وفي المرحلة الثانوية العامة ، الصف الاول الثانوي العام من 29 الي 24 يناير، والصف الثانى الثانوى العام من 10 إلي 25 يناير، وفي مراحل التعليم المجتمعي، فى الصفوف الأول والثاني والثالث من 9 إلي 10 يناير، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 9 إلى 11 يناير، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من 9 إلي 14 يناير والصف السادس من9 إلى 13 يناير، والأول والثانى الإعدادى مكفوفين من 9 الي 14 يناير والثالث الإعدادي مكفوفين من 18 إلي 25 يناير ، والصف الاول الثانوي العام مكفوفين من 9 الي25 يناير والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 10 إلي 25، وفى مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من 9 إلى 13 يناير، ومن الصف السادس إلى الثامن من 9 إلى 11يناير، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 9 إلي 14 يناير، والصف الثالث الاعدادي من 18 إلى 25 يناير، والصف الأول الثانوى من 9 إلى 24 يناير، والصف الثاني الثانوي من 10 الي 25 يناير، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 9 الي 25 يناير والصناعي من 9 إلى24 يناير، والتجارى من 9 إلى 25 يناير.

وقد وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها.

كما وجه مختار، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ، لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.