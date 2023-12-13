اليوم السابع
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محافظ أسوان: استكمال رصف 50 كم بـ131.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 07:39 م
محافظ أسوان: استكمال رصف 50 كم بـ131.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية جانب من الأعمال
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد المهندس أحمد الملوانى، مدير عام الطرق والنقل بأسوان، أنه يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه حيث تضمنت رصف إمتداد الكورنيش من ميدان مجدى يعقوب مروراً بالكاتدرائية حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومكتبة مصر العامة بطول ١ كم وبعرض متوسط ١٥ متر ، وبتكلفة ٤ مليون جنيه حيث شملت الأعمال تنفيذ أعمال الأسفلت والبلاك أنترولوك ، والأرصفة والبلدورات.
 
وأضاف المهندس الملوانى، فى بيان صحفى، أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال الرصف بشارع المطار بطول 700 م2 ، وبعرض 8 متر وبتكلفة مليون جنيه ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التخطيط والأمن والسلامة للشوارع الرئيسية والداخلية.
 
ومن جانبه، صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه جارى إستكمال خطط التطوير والتجميل والرصف للحفاظ على البانوراما الجمالية التى يتم تنفيذها ، ولتكون عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى أبهى صورها أمام المواطنين ولإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
 
 

 







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