متهمون يعترفون بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقطامية

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بالقاهرة، بارتكابهم واقعة سرقة سيارة أثناء سيرها بأحد الطرق بمنطقة القطامية بعدما تعدوا على صاحب المركبة وترجل منها شخصان وقاما ببضربه على رأسه واستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار.

وأضاف المتهمين في اعترافاتهم أمام جهات التحقيق ، أنهم كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيارات ويقومون ببيعها لدى عملائهم من أجل كسب الأموال وتم القبض على الـ 4 متهمين في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا من ( أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" ، وسيدة) بالقاهرة ، وقررا بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجــــرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منهـــا شخصين وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه.

وعقــب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثاً إصابتـــه بجرح بالرأس وإستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجنى عليه) .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى بعد قيامهم ببيع السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل ، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالى ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات ، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه.