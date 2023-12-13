متعددة المواهب.. "سما السيد" الأولى بالشرقية وثالث الجمهورية فى إلقاء الشعر

الشرقية – إيمان مهنى

"سما السيد" بنت محافظة الشرقية موهبة استثنائية، استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، هي بعمر صغير، تسيرعلي درب الكبار في إلقاء الشعر، وتؤثر ببراءتها ووجها الجميل وصدق مشاعرها علي كل ما يسمعها، لتحصد بموهبتها الجوائز أبرزها أولى المحافظة وثالث الجمهورية في إلقاء الشعر بمسابقة وزارة الشباب 2023.

التقى اليوم السابع، بالطفلة سما السيد 13 عاما، بنت قرية صفط الحنة التابعة لمركز أبوحماد ، التي أكدت أن موهبتها انطلقت من المنزل عندما لاحظت أسرتها ذلك شجعتها على الاستمرار وتنمية الموهبة والمشاركة في المناسبات الاجتماعية والحفلات المدرسية.

وأضافت أن المدرسة شجعتها على إلقاء الشعر في الحفلات المدرسية، القيام بمهام الإذاعة اليومية بطابور الصباح، مشيرا أن العام الماضي أطلق مركز شباب صفط برئاسة وليد درويش رئيس مجلس الادارة، مبادرة للبحث عن المواهب في مختلف المجالات، لضمها للمركز، وعندما حضرت اللجنة لاختبار المواهب، رشحتني إدارة المدرسة، وأثنت اللجنة على أدائي .

وأدرفت بقولها إن انضمامي لمركز الشباب ساهم بشكل كبير في تنمية موهبتي وأبرزها، بمساعدة آسيا الخطيب مسئول بالمركز، من خلال التشجيع على المشاركة الفعالة في الأنشطة والحفلات بمركز ابوحماد ، وكيفية تنمية الموهبة والحفاظ علي الصوت والاستماع والقراءة لكبار الشعراء، مثل محمد عبد المطلب وأحمد شوقي وفاروق جويدة وكذلك استخدام صفحة التواصل الاجتماعي في عمل برنامج اجتماعي للمسابقات.

لفتت أن الموهبة والمشاركة في الأنشطة لم تعطلني عن الدارسة، بل هي عامل تحفيز، فاحرص دائما أن أكون من المتفوقين، وسبق وحصلت علي لقب الطالبة المثالية بالمدرسة الابتدائية.

وتابعت مركز الشباب رشحني للمشاركة في العديد من المسابقات وآخرها مسابقة الشعر بوزارة الشباب، حصلت على مركز أول محافظة الشرقية، و تأهلت للمنافسة على مستوى الجمهورية وحصلت علي المركز الثالث و استعد للمشاركة في مسابقات الأخرى لتحقيق المركز الأول.