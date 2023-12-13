مؤشرات أولية.. تقدم السيسي ومنافسة متباينة بين زهران وعمر على المركز الثانى

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المؤشرات الأولية لعمليات الفرز للجان العامة تظهر تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي، ووجود منافسة متباينة بين كل من المرشح فريد زهران والمرشح حازم عمر على المركز الثاني.

وفى وقت سابق، أعلنت اللجنة العامة فى الأربعين بالسويس عن نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حيث وصل عدد الأصوات الصحيحة 129343 صوتا، والباطلة 3404 صوتا، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

وأعلنت عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 123080 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4000 صوتا.

وحصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 263 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2000 صوتا.