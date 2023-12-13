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لجنة قسم طهطا.. السيسي 69756 صوتا وزهران 2694 وعمر 2839 ويمامة 723

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:32 ص
لجنة قسم طهطا.. السيسي 69756 صوتا وزهران 2694 وعمر 2839 ويمامة 723 انتخابات الرئاسة 2024
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت اللجنة العامة بقسم طهطا فى محافظة سوهاج عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 69756 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 2832 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 723 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على  2694  صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.







نظام نتائج فرز الأصوات

نتيجة فرز الأصوات

نتائج فرز الأصوات

فرز الصناديق

الفرز

فرز الأصوات

ناتائج الفرز

نتيجه الفرز

انتهاء التصويت وبدء الفرز

فرز أصوات الانتخابات المصريه

فرز صناديق الانتخابات

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