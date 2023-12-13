لجنة قسم ثان سوهاج.. السيسي 59394 صوتا وزهران 2411 وعمر 2293 ويمامة 621

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة قسم ثان سوهاج عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 59394 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 2411 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 621 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 2293 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.