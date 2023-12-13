لجنة رأس غارب.. السيسي 20378 صوتا وحازم عمر 10334 وزهران 2089 ويمامة 43

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة قسم رأس غارب البحر الأحمرعن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 47505 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 34649 ناخبا، وإجمالى الأصوات الباطلة 1805 صوتا ، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 32844 صوتا.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 20378 صوتا ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 2089 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 43 صوتا والمرشح الرئاسي حازم عمر على 10334صوتا.