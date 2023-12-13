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لجنة رأس غارب.. السيسي 20378 صوتا وحازم عمر 10334 وزهران 2089 ويمامة 43

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:47 ص
لجنة رأس غارب.. السيسي 20378 صوتا وحازم عمر 10334 وزهران 2089 ويمامة 43 اللجنة العامة قسم رأس غارب البحر الأحمر
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت اللجنة العامة قسم رأس غارب البحر الأحمرعن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية  47505 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 34649 ناخبا، وإجمالى الأصوات الباطلة 1805 صوتا ، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 32844 صوتا.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 20378 صوتا ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 2089 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 43 صوتا والمرشح الرئاسي حازم عمر على 10334صوتا.

 







نتيجة فرز الأصوات

نتائج فرز الأصوات

فرز الصناديق

الفرز

فرز الأصوات

ناتائج الفرز

نتيجه الفرز

انتهاء التصويت وبدء الفرز

فرز أصوات الانتخابات المصريه

فرز صناديق الانتخابات

نتائج اوليه

فرز

فرز أصوات انتخابات الرئاسه




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