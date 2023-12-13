كيف تحصل على خدمات مبادرة الكشف المبكر عن السرطان مجانا؟

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحصول على خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية مؤكدة أن جميع الخدمات بالمجان.

وقالت الدكتورة نيرڤانا مجدى المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية إن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابعت الدكتورة نيرڤانا أنه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .

ولفتت إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال الخط الساخن 15335.