وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن الوزير أصدر هذا التحذير خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين بعد أن تعهدت كوريا الشمالية الشهر الماضي باستعادة جميع الإجراءات العسكرية التي توقفت بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من التوترات ومنع الاشتباكات على طول الحدود.

وقال "كوريا الشمالية ليس أمامها سوى خيارين: السلام أو الدمار. وإذا قامت كوريا الشمالية بتصرفات متهورة تضر بالسلام، فلن ينتظرها سوى جحيم من الدمار".

وفي الشهر الماضي، ألغت بيونج يانج اتفاق 2018 بعد أن قامت سول بالتعليق الجزئي للاتفاق احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر.

ودعا الاتفاق إلى اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات ومنع الاشتباكات العرضية، مثل حظر التدريبات والمناورات العسكرية بالقرب من الحدود البرية والبحرية، ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة(JSA) في قرية الهدنة "بانمونجوم"، وإزالة مواقع الحراسة داخل المنطقة منزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين.

ومنذ إلغاء الاتفاق، بدأت كوريا الشمالية في إعادة تثبيت مواقع الحراسة ونشر الأسلحة الثقيلة داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وشوهد جنود كوريون شماليون في المنطقة الأمنية المشتركة وهم يحملون مسدسات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

