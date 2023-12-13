اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا: وزيرا الجيوش والخارجية يتوجهان إلى جيبوتى الخميس

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:00 ص
فرنسا: وزيرا الجيوش والخارجية يتوجهان إلى جيبوتى الخميس وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
أ ش أ

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تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إلى جيبوتي غد الخميس؛ لعقد مباحثات مع رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، ومع نظيريهما الجيبوتيين وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، ووزير الدفاع حسن عمر محمد برهان، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. 


وتعد هذه الزيارة إلى جيبوتي فرصة جيدة لمواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة التعاون الدفاعي (TCMD) وإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وجيبوتي، والتي تتميز بالعلاقات الدائمة والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في جميع المجالات.







فرنسا

وزارة الخارجية الفرنسية

كاترين كولونا

جيبوتي

فرنسا وجيبوتي

عمر جيلا

TCMD




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