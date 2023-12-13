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عضو بمجلس الحرب الإسرائيلى يعترف: حرب غزة تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:28 م
عضو بمجلس الحرب الإسرائيلى يعترف: حرب غزة تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلى
كتب سمير حسنى

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قال بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن ما أسماها حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا، عن القاهرة الإخبارية.

في غضون ذلك، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قوله، ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أي خطوط حمراء بشأن نقل الأسلحة لإسرائيل.

وذكر إعلام فلسطيني، بورود أنباء عن انفجار كبير هز مدينة جنين ومخيمها.

وعبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، عن حسرته بقتل 8 من جنود جيش الدفاع الإسرائيلى خلال المعارك البرية فى قطاع غزة، حيث وصل عدد القتلى فى الجيش الإسرائيلى إلى 113، حيث نشر بن غفير عبر حسابه على "إكس"، رموز قلوب منكسرة، وهو ما يشير إلى حسرته بعد وصول القتلى إلى 8.

وذكرت الصحيفة أن من بين القتلى تومير جرينبرج (35 عاماً) وهو قائد الكتيبة الثالثة عشرة فى لواء جولاني، ولقى حتفه، مساء الثلاثاء، فى شمال قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العدد الإجمالى لقتلى الجيش الإسرائيلى منذ بداية الغزو البرى لغزة، ارتفع إلى 113 عسكرياً.

 







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