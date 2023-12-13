اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:33 م
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طرح اللبن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 29 جنيها للعبوة اللتر

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:00 م
طرح اللبن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 29 جنيها للعبوة اللتر سلع غذائية ، أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة كما يتم طرح اللبن المعبأ بسعر 29 جنيها للتر وسعر 15.5 جنيه للعبوة 500 جرام إضافة إلى طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية  ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين  ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة التموين ، كما تصرف الوزارة السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ، حيث تتعاقد الوزارة مع كبرى الشركات المنتجة لتوفير السلع أول بأول.







وزارة التموين

اسعار اللبن

سعر اللبن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر السكر بمنافذ التموين

السكر بمنافذ التموين

سعر اللبن

أسعار اللبن

اليوم السابع بلس




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