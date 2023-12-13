ضبط 5 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجة وعقاقير مخدرة

كتبت رحاب نبيل

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، خمسة محاضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم 1 ضد 4 ركاب بحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجة وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات و راكب خامس حاول تهريب نظارات وساعات.

في المحاولة الأولى، قام رجال الإدارة الأولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة و إبراهيم حسن طلحه نائب المدير بتحرير محضر ضبط رقم 77 لسنة 2023 الأول، ضد راكب مصري قادم من الرياض علي رحلة خطوط طيران فلاي ناس حاول تهريب 22 نظارة ماركة Ray Ban و 41 خاتم وحلق وسلسلة وانسيال و ست ساعات، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد سامي مأمور اللجنة الجمركية و نهال نجم الدين مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد زغلول و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم شارك في الضبط كل من مصطفي ياسين وطاهر مكي مدير الحركة تحت اشراف نميري عبد الرحمن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1.

وفي المحاولة الثانية حرر رجال الإدارة الثانية بقيادة محمد احمد حميدة مدير الإدارة و فتحي فوزي نائب المدير محضر ضبط جمركي رقم 78 لسنة 2023، ضد راكب مصري قادم من بيرجامو علي خطوط طيران العربية، بحوزته مسدس ايطالي عيار 9 مل و 34 قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد الديب مأمور اللجنة الجمركية وشيماء علي عبد العزيز مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة البرعي مسلم و هاني مصطفي رئيس القسم شارك في الضبط كل من أحمد حمدي و يوسف نصر و د. محمد كامل تحت اشراف النوبي شحتو مدير الحركة.

وأخيرا حرر رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة وعمرو عبد المنعم نائب المدير ثلاثة محاضر ضبط جمركي ارقام 75 و 76 و 79 لسنة 2023، الأول ضد راكب مصري قادم من إيطاليا علي خطوط طيران اير كايرو بحوزته 108 قرص لعقاقير مخدرة، تم الضبط بواسطة كل من محمود صابر مأمور اللجنة و محمد حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد العال و محمد علي موافي رئيس القسم شارك في الضبط إبراهيم مصطفي مأمور الجمرك تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبنى رقم 1.

والمحضر الثاني كان ضد راكب مصري أيضا قادم من الرياض علي رحلة خطوط طيران النيل، بحوزته ستة اسلحة بيضاء عبارة عن 4 سكينة و 2 ساطور، وأفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، تم الضبط بواسطة كل من محمود صابر واسراء انيس وعلي شعبان مآمير الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة علي محمد محمود و محمد موافي رئيس القسم تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.

والمحضر الثالث ضد راكب مصري قادم من بيرجامو علي رحلة خطوط طيران العربية، بحوزته سيفين محظور حيازتهما طبقا لتقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، تم الضبط بواسطة كل من محمد إبراهيم شاكر مأمور اللجنة الجمركية و عبد الرحمن حسن محمد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة عبد الرحمن ناصر صابر و محمد موافي، تحت اشراف ميلاد رسمي.

تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.