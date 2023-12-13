ضبط المتهمين بسرقة اللوحات المعدنية للسيارات بالجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم ، إكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال) وبحوزتهم (5 لوحات معدنية).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات.