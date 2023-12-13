صحة كفر الشيخ: مد المستشفيات بعدد من الأجهزة وصيانة محرقتين

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا، بحضور مديري إدارات الطب الوقائي "وحدة النفايات، وصحة البيئة"، والطب العلاجي، والعلاج الحر، ومكافحة العدوى، والشئون القانونية والمدير العام.

ناقش خلاله عددًا من الموضوعات الهامة، وكان على رأسها تركيب جهاز فرم وتعقيم في مستشفى حميات دسوق، وصيانة ورفع كفاءة محرقتي مستشفى حميات بيلا وابشان القديمة، وصيانة سيارات نقل النفايات.

كما وجه بتكثيف حملات المرور على المنشآت الطبية الخاصة، وتشديد الرقابة على غرف النفايات، مناشداً بالاهتمام بموضوع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وإعطائه أولوية قصوى للحد من الأخطار المتعلقة بالتخلص غير الآمن من النفايات.