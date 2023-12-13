صحة كفر الشيخ: إنقاذ شاب فى حادث سير

أكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارةِ الصحة بكفر الشيخ، أن فريق الجراحة بمستشقى برج البرلس المركزي، تمكن من اجراء عملية جراية لشاب يبلغُ من العمر 21 عامًا، أصيب في حادثِ سيارةٍ ظهرتُ عليهِ أعراضُ الصدمة، وبعدَ فحصِهِ تبيَّنَ وجودُ اشتباهِ نزيف بالبطن، فقرَّرَ الفريقُ إجراءَ الفحوصاتِ والأشعةِ اللازمة، الأمر الذي أكَّدَ وجودَ نزيفٍ بالبطن.

وعلى الفورِ تمَ إدخالُهُ إلى غرفةِ العمليات لإجراءِ عملية استكشاف جراحي بالبطن، وعلى إثرِ ذلكَ تمَّتْ عملية استئصال الطحال، وفورا انتهاء العملية تمَّ نقلُهُ إلى العنايةِ المركزة للمتابعةِ واستكمالِ العلاج.

مقدما الشكر لفريقِ العملياتِ الذي أجرى الجراحة بقيادةِ الدكتور محمد غانم، استشارى الجراحة العامة، والدكتور محمد ياسين، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور مصطفى نجم، طبيب الجراحة، والدكتور أحمدِ مصطفى، اخصائي التخدير، وفريق تمريض العمليات، على ما بَذَلوهُ من جهدٍ في إنقاذِ حياةِ هذا الشاب.