اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة كفر الشيخ: إنقاذ شاب فى حادث سير

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:38 م
صحة كفر الشيخ: إنقاذ شاب فى حادث سير جانب من الجراحة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارةِ الصحة بكفر الشيخ، أن فريق الجراحة بمستشقى برج البرلس المركزي، تمكن من اجراء عملية جراية لشاب يبلغُ من العمر 21 عامًا، أصيب في حادثِ سيارةٍ ظهرتُ عليهِ أعراضُ الصدمة، وبعدَ فحصِهِ تبيَّنَ وجودُ اشتباهِ نزيف بالبطن، فقرَّرَ الفريقُ إجراءَ الفحوصاتِ والأشعةِ اللازمة، الأمر الذي أكَّدَ وجودَ نزيفٍ بالبطن.

وعلى الفورِ تمَ إدخالُهُ إلى غرفةِ العمليات لإجراءِ عملية استكشاف جراحي بالبطن، وعلى إثرِ ذلكَ تمَّتْ عملية استئصال الطحال، وفورا انتهاء العملية تمَّ نقلُهُ إلى العنايةِ المركزة للمتابعةِ واستكمالِ العلاج.

مقدما الشكر لفريقِ العملياتِ الذي أجرى الجراحة بقيادةِ الدكتور محمد غانم، استشارى الجراحة العامة، والدكتور محمد ياسين، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور مصطفى نجم، طبيب الجراحة، والدكتور أحمدِ مصطفى، اخصائي التخدير، وفريق تمريض العمليات، على ما بَذَلوهُ من جهدٍ في إنقاذِ حياةِ هذا الشاب.







كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

اخبار الحوادث

صحة كفر الشيخ

عملية جراحية

استئصال الطحال




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة