اليوم السابع
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زاهى حواس يجرى عملية جراحية فى ألمانيا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:18 م
زاهى حواس يجرى عملية جراحية فى ألمانيا زاهي حواس - عالم الآثار
كتب محمد أسعد

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أجرى عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" جراحة اليوم الأربعاء، فى ساقه اليمني، وقام بإجراء العملية الجراحية البروفيسور توراين فى مستشفي هايدلبرج بألمانيا.
 
وقال البروفيسيور توراين، إن العملية الجراحية تمت بشكل ممتاز وأن الدكتور "حواس" في حالة صحية ممتازة وأنه سيعود لأرض الوطن قريبا.
 
ووفقًا للتقارير الطبية المتاحة، يتمتع الدكتور "حواس" حاليًا بحالة صحية مستقرة ويتلقى الرعاية اللازمة للشفاء، ومن المتوقع أن يتم تحقيق تعافيه الكامل في الأيام القليلة المقبلة.
 
وتؤكد عائلة الدكتور "حواس" أنهم يقدرون الخصوصية والتفهم في هذا الوقت وأنهم سيقدمون المعلومات اللازمة حول تحسن حالته في الأيام المقبلة.






زاهي حواس

الآثار المصرية

الآثار في مصر




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