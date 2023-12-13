رئيس دولة الإمارات عن ختام COP28:حققنا نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً

رسالة دبي: شعبان هدية

وجه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات البلد المضيف لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية تغير المناخ، COP28، رسالة شكر لكل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي، ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي.

كما وجه الشكر في تغريده له عبر منصة X، ( تويتر سابقا)، لفرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي.

وأكد رئيس دولة الإمارات أن ما تم تحقيقه نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتداً ، والتحدي لا يزال كبيراً.

وشدد على أن دولة الإمارات ستواصل مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية.