رئيس النمسا يشارك فى الاحتفال بذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

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أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن مشاركته في الاحتفال بذكرى مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمقر الامم المتحدة في جنيف، كانت فرصة جيدة للتحدث مع الرؤساء والقيادات من جميع أنحاء العالم وممثلي المنظمات الدولية حول الآليات الجديدة للدفاع عن القضايا الحقوقية لمختلف الشعوب والأعراق والأقليات.



وقال الرئيس النمساوي - في تصريح الثلاثاء "إنه حرص على لقاء ممثلي المجتمع الدولي والمجتمع المدنى فى جنيف للاحتفال بهذه الذكرى ومناقشة الإنجازات والتحديات فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وترسيخها في مختلف دول العالم".