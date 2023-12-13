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رئيس الإصلاح والنهضة: انتخابات الرئاسة نقطة انطلاق للمشروع التنموي المصرى

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 06:17 م
رئيس الإصلاح والنهضة: انتخابات الرئاسة نقطة انطلاق للمشروع التنموي المصرى الانتخابات الرئاسية
محمد شعلان

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أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الانتخابات الرئاسية بداية حياة حزبية جديدة، وما حدث خلال الأيام الثالثة الماضية، من الأحداث الكبرى في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية ككل، قائلا: "الملايين نزلت بهذا الشكل المنظم المرتب وفي حالة استقرار أمني كبير وتفاعل مؤسسات".
 
وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، أن انتخابات الرئاسة ملحمة وطنية كبرى، وما حدث نقطة انطلاق للدولة المصرية والمشروع المصري التنموي، مؤكدا أن هذه الأرقام المشاركة ستلون الحياة المصرية بكل الميادين، خاصة وأن مصر لها ثقل كبير.
 
وأشار هشام عبد العزيز، إلى أنها أقوى انتخابات وتعبر عن قضية وعي مجتمعي كبير وإيجابية من الشعب المصري، قائلا: "انطلقت السفينة ولن ترجع للوراء، والجو منظم ومرتب واحترافي ومشهد الشباب موجود في تنسيقية الشباب والسياسيين، والتنسيقية نشطت العمل لدى الشباب وكان في زخم ماراثوني للأحزاب.






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