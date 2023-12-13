دون الذهاب للوحدة المحلية.. إجراءات طلب الحصول على رخصة محل صناعى أو تجارى

سوهاج محمود مقبول

بوابة الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدوواوين بالمحافظات، تقدم عديد من الخدمات للمواطنين، واستخدام البوابة يوفر الجهد والوقت لتقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى المدينة أو الحي أو الديوان، وكذلك يمكنك دفع الرسوم من خلال البوابة وأيضا يمكنك تتبع الطلبات من خلال البوابة خطوة بخطوة.

"اليوم السابع" يقدم لقارئ كيفية احصول على رخصة محلل صناعى أو تجارى عن طريق البوابة دون اللذهاب للوحدة المحلية أو الحى تعرف علليها من خلال المعلومات التالية: -

المستندات المطوبة:

- 3 نسخ رسومات هندسية مختومة بختم مهندس إنشائى نقابى وتحتويه النماذج موضح بها بيانات المهندي

- صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب الترخيص.

- تفويض أو توكيل في حالة الوكالة.

- شهادة المتغيرات إمكانية

- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.

- الإجراءات :

- تقديم الطلب وتحديد رسوم أولية.

- فحص الملف وتحديد ميعاد المعاينة.

- أخطار العميل بالميعاد وتسجيل نتيجة المعاينة.

- تحديد وإخطار العميل بالإستيفاءات وإصدار تسليم العم خطابات الجهات الخارجية.

- موافقة اجهات الخارجية والعرض على لجنة رخص التشغيل.

- تحديد وسداد رسوم الترخيص وإصدار وتسليم العميل الترخيص.

الرسوم المقررة: -

رسم معاينة 25 جنيه – رسم التفتيش 50 جنيه – مقابل خدمات رسائل نصية sms 10 جنيهات.

- ضريبة أرباح صناعية وتجارية ومتغيره تحسب على أساس رسم التفتيش – رسوم تنمية محلية تغييريه من 30 إلى 35 جنيه – ضريبة نوعية مجلل تجارى 10.3 ومحل صناعى 10.18، ومحل عام 12.10 – ثمن أورنيك ارخصة حسب نوع المحل ( تجارى 12.10 جنيه – صناعى 38 جنيه – محل عام 25 جنيه.