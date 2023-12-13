حياة كريمة فى أسوان.. قرب انتهاء تنفيذ 313 مشروعا بنصر النوبة.. صور

أسوان- صلاح المسن

حياة كريمة لكل المصريين هدف تعمل علي تحقيقه الجمهورية الجديدة بكل قوة وتفاني، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي محافظة أسوان، تستفيد كافة مراكز المحافظة من مبادرة حياة كريمة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت طفرة خدمية حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالي القرى الأشد احتياجا في أسوان

وتشمل المشاريع مجمعات خدمات للمواطنين ،بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، وكذلك مجمعات خدمات زراعية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، و مشاريع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب ومشروعات إنشاء وحدات تضامن إجتماعى، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن إجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل إجتماعى، ومشروعات إنشاء سكن كريم ، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بالقري و إنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع، ومشاريع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، ومشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، و مشروعات إنشاء لنقاط أسعاف جديدة، و مشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، و مشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، وكذلك مشروعات الإدارة المحلية بمحافظة أسوان

وقري مركز نصر النوبة، من المراكز المدرجة حيث يتم تنفيذ حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام من إجمالى 313 مشروع بتكلفة 3.3 مليار جنيه تخدم حوالى 150 ألف نسمة بمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها ، تشمل الجهود مشروعات الإدارة المحلية ، ومشروعات البنية الأساسية ومجمعات وورش صناعية للشباب، ومشروعات ضخمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتجديد شبكات الكهرباء وغيرها كما دبت الروح في قطاع الشباب والرياضة. ودخلت قري مركز نصر النوبة، عهد جديد في المنشآت الرياضية، من خلال تطوير وبناء معسكرات ومراكز شباب وصالات متطورة

فتشهد قري مركز نصر النوبة، انعكس جهود الدولة المصرية بالمنشآت الرياضية، حيث وجود قلاع رياضية وشبابية، كما يجري التشغيل التجريبى للمشاريع التي تم نهوها بمختلف القطاعات بقري نصر النوبة، مع الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال خضوعها لبرامج تدريبية متقدمة لرفع جودة الخدمات الجماهيرية .

كما تم إنشاء 2 مجمع صناعى حرفى بقريتى بلانة بنصر النوبة والمجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة ، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة بتكلفة 11 مليون جنيه، وإنشاءالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وتعد المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك قاعدة إنطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة.

و قدمت أجهزة الدولة المصرية كل التيسيرات، ويتبقى العمل والإنتاج من أصحاب الورش، وخرجت المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية الحرفية بقريةالجنينة والشباك ، للنور بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، و تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة ، ولهذا فإنه توجد فرصة عظيمة لإستثمار هذه الورش بشكل يحقق العوائد الإيجابية منها لأهالى نصر النوبة بالإنتاج الجيد والمتميز من المشروعات والانشطة المختلفة بالمنطقة، كما يجري البدء فى أعمال رصف وإنارة مسافة 1 كيلو متر من المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك لقرية وادى العرب، مع فتح 10 منافذ لتسويق منتجات الأنشطة الإنتاجية بالمنطقة، ودراسة ربط المنطقة بطريق أبو الحسن الشاذلي لتسهيل عملية التصدير للمنتجات المتنوعة.

وتم تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بإجمالى 33 وحده ل 25 مستثمر من إجمالى 31 مستثمر ل 40 وحده، والجدير بالذكر بأن المجمع الصناعى بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة يضم أنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات ، والغذائية، والكيمائى، والهندسى ، والتعدينى على مساحة 56,5 فدان كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2 ، وأيضاً 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات ، كما أنه متوفر فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية .

وتعد مبانى الوحدات المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الإسمنتى ، ويصل إرتفاع المبنى إللا 7.60 متر ، وعرض الواجهة 10 متر ، كما أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء ، وكذا بمدخل تغذية مياه بقطر 1.5 بوصة ، ومخرج للصرف الصحى قطر 4 بوصة، وأيضاً بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 13 ك.ف.أمبير لمساحة (90م2) ، و 22 ك.ف.أمبير لمساحة (180م2) ، أما عن أهم مميزات المجمع الصناعى فتتمثل فى أن الوحدات مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة ، كما يتوافر بالمجمع منطقة للخدمات تشمل مبنى إدارى ، ومعارض ، ومنافذ بيع وسوبر ماركت ، وبنك ، ومطعم وكافيتيريا ، فضلاً عن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها وتمركزها فى منطقة واحدة .

من ناحية أخري وفي اطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية،فأن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروع أخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وعزبة.



جانب من مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



جانب من مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



جانب من مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



جانب من مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



جانب من مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



جانب من مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)