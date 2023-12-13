اليوم السابع
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حملة مواطن بالخارج: ماراثون الانتخابات الرئاسية شهادة تفوق للشعب المصرى

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:11 م
حملة مواطن بالخارج: ماراثون الانتخابات الرئاسية شهادة تفوق للشعب المصرى بهجت العبيدى
كتب محمود راغب

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أشاد بهجت العبيدى المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج بالإقبال الكبير الذي شهدته العملية الانتخابية في خارج مصر حيث تدفقت جموع أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مقار اللجان الانتخابية في 121 دولة وفي الداخل حيث خرجت جموع المصريين زمرة وفرادى لاختيار رئيس الجمهورية.
 
وقال بهجت العبيدي أن هذه المشاهد الرائعة التي رسمها أبناء الشعب المصري في الخارج والداخل على حد سواء إنما تبعث برسالة هامة إلى العالم الخارجي بأن الشعب المصري يسطر سطرا جديدا في تاريخه العريق تستلهم من خلاله شعوب المنطقة الإصرار على ممارسة حقوقهم الدستورية، فكما هو معروف فإن مصر هي القاطرة التي تستطيع أن تنقل المنطقة إلى ممصاف الدول التي تستمتع فيها شعوبها بحقوقها الدستورية. 
 
وأضاف بهجت العبيدي أن ماراثون الانتخابات الرئاسية بما تحقق فيه من إنجازات ديمقراطية وترسيخ للحقوق الدستورية لهو شهادة تفوق لشعبنا المصري العريق الذي يخطو يوما بعد يوم خطوات هائلة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الحداثة والديمقراطية. 
 
 






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