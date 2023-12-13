اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حكم قضائى فى لندن ضد الأمير هارى بدفع نحو 60 ألف دولار

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:06 م
حكم قضائى فى لندن ضد الأمير هارى بدفع نحو 60 ألف دولار الامير هارى
وكالات الأنباء

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حكم فى لندن على الأمير هارى بدفع نحو 60 ألف دولار للمجموعة الناشرة لصحيفة "ميل أون صنداى"، عقب خسارته جولة فى قضية التشهير التى رفعها ضد الصحيفة البريطانية.

وبين دعاوى كثيرة رفعها الأمير هارى على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال يتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة.

ويتهم المقال الذي نشر في فبراير 2022 الأمير هاري بـ"الكذب" و"محاولة الحفاظ على سرية" استئنافه ضد الحكومة لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة وأكد فريق الدفاع عنه أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

وبعدما رفض الجمعة طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع صحيفة "ميل أون صنداي"، أمره القضاء البريطاني بدفع 48447 جنيها إسترلينيا بحلول 29 ديسمبر.

وأدى انسحاب هاري وزوجته ميجان ماركل من العائلة الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة، إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال البريطانيين.

وكان الأمير هاري الذي يضطر أحياناً للاستعانة بخدمة خاصة توفر له الحماية، طلب الاستفادة من الحماية الأمنية بتمويل شخصي منه عندما يكون في المملكة المتحدة، لكن طلبه رفض في مايو الماضى.

وأطلق إجراء قانونيا ثانيا في هذا الموضوع، اعترض فيه على الوقف التلقائي للحماية الأمنية خلال وجوده في المملكة المتحدة.

ويتعلق الإجراء القانوني الذي يستهدف وزارة الداخلية البريطانية بالقرار الذي اتخذته السلطات في فبراير 2020 بمنح دوق ساسكس حماية أمنية بناء على كل حالة.

 







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لندن

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