حبس المتهم بقتل شخصين لقيامهما بمعاكسة فتاة أمام محل أحذية بشبرا الخيمة

صرحت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدفن جثتى شخصين، لقيا مصرعهما على يد صاحب محل أحذية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أثناء قيام المجنى عليهما معاكسة فتاة كانت تسير أمام المحل نشبت مشاجرة بينهما مع المتهم قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما، بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، كما طلبت جهات التحقيق ملابسات الواقعة، وسؤال أهلية المتوفيان وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد لقى شخصين مصرعهما على يد صاحب محل أحذية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء قيام المجنى عليهما معاكسة فتاة كانت تسير أمام المحل نشبت مشاجرة بينهما مع المتهم قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة ومتوفيان بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من "يحى. س"، و"عمرو. ع"، على يد صاحب محل أحذية أثناء دفاعه عن فتاة قام المجنى عليهما بمعاكستها نشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بإطلاق اعيرة نارية اودت بحياتهما.

وألقى القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة وجرى نقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.