جولات ترويجية لضيوف COP28 الراغبين فى الاستثمار بمصر

كتب محمد أسعد

استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بمؤتمر COP28 عشرات الزيارات من مسئولين حكوميين ومستثمرين من دول العالم خلال فترة المؤتمر، لبحث الفرص الاستثمارية صديقة البيئة، وحوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر.

وأقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جناح خاص بها في مقر إقامة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، بغرض التعرف على مناخ الأعمال في مصر وبحث فرص الاستثمار.

واستضاف جناح الهيئة مسئولين حكوميين وقادة قطاع أعمال ومستثمرين من دول الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وانجلترا وفرنسا والسويد والبرتغال واستراليا وكوريا الجنوبية والصين والهند والمغرب وتونس وسوريا ولبنان ونيجيريا وكينيا وتنزانيا.

وستقوم الهيئة خلال عام 2024 بتنظيم زيارات ترويجية لزوار COP28 الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيتم تنظيم زيارات للعاملين بعدد من وكالات الاستثمار الأفريقية لمصر للتدريب والتعريف بتجربة الهيئة في جذب الاستثمار.

وشهد جناح الهيئة توقيع شركة السويدي إليكتريك وشركة ألايد باور جروب مذكرة تفاهم لدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لصيانة توربينات الغاز الصناعية، كما شهد توقيع شركة المراكبي للصلب مع شركة السويدي اليكتريك مذكرة تفاهم بغرض التعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من النصف.