جامعة حلوان تنظم ندوة طلابية لمواجهة التطرف الفكرى بحضور مفتى الجمهورية

كتب محمد صبحى

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية.

وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14 بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وتقام الندوة تحت إشراف كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، محمد جاد مديرعام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.