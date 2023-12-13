تعرف على جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا فى الفترة الماضية، طفرة كبيرة فى قطاع الإسكان والقضاء على العشوائيات، والذى ساهم فى تغيير الحياة لدى المواطنين وتوفير سكن كريم لهم، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، والتى شملت عدد من القطاعات ومن بين تلك القطاعات قطاع الاسكان والعشوائيات.

وشهدت المحافظة فى الفترة الماضية تنفيذ 976عمارة سكنية بعدد 23 ألف و300 وحدة سكنية و208 محل استثمارى بتكلفة 9.25 مليار جنية، كذلك الحال فى مجال تطوير العشوائيات حيث تم تطوير العشوائيات تنفيذ 48 عمارة بعدد 1032وحدة سكنية و192وحدة تجارية بتكلفة 195مليون جنيه، وكان من أبرز المناطق العشوائية التى تم تطويرها منطقة عشش محفوظ، وتحويلها إلى منطقة روضة محفوظ بعد تغيير اسمها، وكذلك مدينة العمال.

وتشمل مبادرة حياة كريمة التى تنفذ فى المنيا 192 قرية فى 5 مراكز كمرحلة أولى، وهى مراكز مركزى ديرمواس وابوقرقاص، وملوى ومغاغة والعدوة، كمرحلة أولى وسمالوط وبنى مزار مرحلة ثانية، وتم تنفيذ 3209 مشروعا بتكلفة حوالى 40 مليار جنيه خلال المرحلة الماضية.