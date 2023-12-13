تدشين الفحص المبكر عن أورام السرطان من خلال 204 مراكز ووحدات صحية بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج محافظ سوهاج، هلال زكى رئيس مركز ومدينة سوهاج، لحضور فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تحت شعار " إنزل ـ اكشف ـ اطمن "، بحضور الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وذلك من وحدة طب الأسرة بقرية " روافع القصير ".

وأوضح أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تشمل عمل استبيان لمعرفة عوامل الخطورة الخاصة بسرطان " الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم "، وتستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال 204 مركز ووحدة صحية، تغطى كافة ربوع المحافظة، مؤكدًا أن جميع الفحوصات والعلاج بالمجان؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين، واستمرارا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، وتحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تدريب الكوادر الطبية وتأهيلهم للعمل بالمبادرة، حيث يتم فحص المواطنين عبر عدة خطوات يجريها الفريق الطبى، تبدأ بطرح أسئلة على المريض، ثم إجراء الفحوصات المتخصصة سواء معملية أو إشعاعية، واستكمال باقى الخطوات المقررة بالمبادرة، ثم يتم تحويل المريض إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة، وصرف بروتوكول العلاج طبقًا لما هو مقرر للمريض بالمجان.