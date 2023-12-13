تجديد تعيين رفيق القاضى مديرًا للإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الأوقاف

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، قرارًا بتجديد تعيين رفيق إبراهيم أبو المجد القاضي مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني للوزير .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، قال إن جهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله ( عز وجل ) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من ( 67 ) مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم إنفاقه في خدمة القرآن الكريم أكثر من 400 مليون جنيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال عام 2023م، وذلك على النحو التالي:

المقارئ القرآنية

عقدت وزارة الأوقاف عدد ( 219076 ) مقرأة خلال العام 2023م، على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 42757 ) مقرأة على مستوى الجمهورية .

• مقارئ الأعضاء : وعددها ( 847 ) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 43732 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الجمهور : وعددها ( 2520 ) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد ( 129243 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• المقارئ النموذجية : وعددها ( 25 ) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 1350 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ السيدات : وعددها ( 5 ) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 270 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الواعظات : وعددها ( 35 ) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد ( 1724 ) على مستوى الجمهورية.