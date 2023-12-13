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بابا الفاتيكان: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 11:01 ص
بابا الفاتيكان: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة بابا الفاتيكان
كتب سمير حسنى

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جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الدعوة لوقف فورى إطلاق النار فى غزة، داعيا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

كما دعا البابا فرنسيس، إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة على الفور، وجاء الخبر نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

كان البابا قد قال فى تصريحات سابقة: "يجب بذل كل ما فى وسعنا لمعالجة أسباب الصراعات والقضاء عليها، والأمر ليس سهلاً، نحن نعلم. ولبعض الصراعات جذور تاريخية عميقة، ولكن لدينا أيضًا شهادة رجال ونساء عملوا بحكمة وصبر من أجل التعايش السلمى. دعونا نتبع مثاله.

وأضاف: "فى هذه الأثناء، وبالحديث عن حقوق الإنسان، دعونا نحمى المدنيين والمستشفيات ودور العبادة ونطلق سراح الرهائن ونضمن المساعدات الإنسانية".

 

وفيما يتعلق باعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى يصادف مرور 75 عامًا على صدوره، أكد البابا أيضًا أنه "تم اتخاذ العديد من الخطوات إلى الأمام، لكن الكثير منها ما زال مفقودًا، وفى بعض الأحيان، للأسف، نعود إلى الوراء".

 

وأضاف البابا "قبل 75 عاماً، فى 10 ديسمبر 1948، تم التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهى بمثابة طريق للأمام تم فيه اتخاذ العديد من الخطوات إلى الأمام، ولكن لا يزال هناك الكثير الذى يتعين علينا قطعه.

 

وأكد البابا أن "الالتزام بحقوق الإنسان لا ينتهى أبدا"، ولهذا السبب أراد أن يظهر قربه من "جميع أولئك الذين، يقاتلون ويتحدثون بضمير للدفاع عن حقوق الإنسان".







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