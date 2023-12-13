(أ ش أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تأييد 153 دولة مشروع‬⁩ القرار الذى طرح على⁧‫ الجمعية العامة‬⁩ للأمم المتحدة لوقف فورى لإطلاق النار فى ⁧‫غزة‬⁩ يعكس الموقف الحقيقى للرأى العام الدولى الرسمى المؤيد لتلك الدعوة وليس مجلس الأمن‬⁩.

‏وقال أبو الغيط - في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي (إكس) - "إن المعترضين على القرار أو الممتنعين عن التصويت عليه (10+23) يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على مشروع قرار عربي إسلامي ينص على وقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 عضوا.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار في غزة هو الخطوة الوحيدة لخفض التصعيد والتوتر. وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن ما نشهده اليوم في غزة هو انهيار غير مسبوق للنظام الإنساني.