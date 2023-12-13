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انتظام الدراسة اليوم فى جميع المدارس بعد توقفها بسبب انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:00 ص
انتظام الدراسة اليوم فى جميع المدارس بعد توقفها بسبب انتخابات الرئاسة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنتظم اليوم الأربعاء الدراسة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية بعد توقفها في 8563 مدرسة بسبب الاقتراع بانتخابات الرئاسة 2024، حيث حصل الطلاب على إجازة في هذه المدارس من يوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، باستثناء مدارس محافظة شمال سيناء التى تتوقف فيها الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تعويض الطلاب في المنهج الدراسى في هذه الأيام التي توقفت فيها الدراسة وشرحه، مع استمرار عمل المدارس وتطبيق الغياب اليومى على الطلاب الذين توقف في مدارسهم بسبب حصولهم على إجازة 3 أيام بسبب التصويت في الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفنى، بدأت الاستعداد لتقييم قرابة مليون طالب وطالبة من تلاميذ الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2023, 2024، حيث تنطلق الامتحانات للفصل الدراسى الأول منتصف يناير المقبل على أن تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات ويتم اعتمادها من المحافظ المختص، وأوضحت الوزارة أن تقييم طلاب الصف الثالث الاعدادى يتم من خلال امتحانين فى الفصل الدراسى الأول بواقع 140 درجة والفصل الدراسى الثانى باجمالى 140 درجة ليصبح المجموع الكلى لامتحانات الشهادة الإعدادية 280 درجة.







وزارة التربية والتعليم

الانتخابات الرئاسية

عودة الطلاب للمدارس بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

اخبار مصر

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