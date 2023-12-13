العراق: مستعدون للتعاون مع الصين في مجال منع الفساد ومكافحته

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الثلاثاء، استعدادها لإبرام مذكرة تفاهم مع الصين في مجال منع الفساد ومكافحته.



وذكرت الهيئة - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون ومدير مديرية التعاون الدولي التابعة للجنة الوطنية الصينية للرقابة تساي وي، ناقشا آليات تبادل الخبرات في مجال منع الفساد وجهود مكافحته والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الصدد".



وأكد حنون - خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تستضيفه الولايات المتحدة في المدة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري - على أهمية التواصل والتعاون مع مديرية التعاون الدولي التابعة للجنة الوطنية الصينية للرقابة، مشيرًا إلى "ضرورة توفير البيئة الآمنة للشركات الأجنبية العاملة في العراق، لا سيما الصينية منها".



وأشاد بما أسماه "صمود الشركات الصينية أمام الفاسدين"، لافتًا إلى "جهود الهيئة وزيادة وتيرة الجانب الردعي من خلال عمليات الضبط".



من جانبه، قال تساي وي إن "عملية مكافحة الفساد تحتاج إلى جهود كبيرة وتضافر جهود الجميع؛ من أجل البناء والتقدم"، مشيدًا بالتطور الملحوظ في جهود مكافحة الفساد في العراق، سواء على المستوى الردعي أو على مستوى الوقاية ومنع الفساد.



وجدد دعم بلاده للعراق بهذا الشأن، والسعي للشراكة بشكلٍ ثنائي في مجالات دعم جهود مكافحة الفساد، داعيًا رئاسة الهيئة إلى عقد ورشة خاصة في بكين؛ لتوثيق الأواصر والإعداد لإتمام مسودة مذكرة التفاهم.