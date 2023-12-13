اليوم السابع
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"الرأفة" تتيح للقاضى تبديل عقوبة المتهم فى المادة 17 من قانون العقوبات

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 09:00 ص
"الرأفة" تتيح للقاضى تبديل عقوبة المتهم فى المادة 17 من قانون العقوبات محكمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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احتوى قانون العقوبات المصري، على مادة حددت للقاضي جواز تبديل العقوبة المحكوم بها على المتهم في حالة الرأفة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.







قانون العقوبات

قانون العقوبات المصرى

قانون الإجراءات الجنائية

استبدال العقوبة




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