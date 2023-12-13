اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه فى غزة لـ 113 عسكريا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:42 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه فى غزة لـ 113 عسكريا غزة
وكالات الأنباء

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أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً جديداً فى حصيلة قتلاه خلال المعارك البرية فى قطاع غزة لتصل إلى 113، إذ لقى 8 بينهم 6 ضباط بالجيش الإسرائيلى مصرعهم خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن من بين القتلى تومير جرينبرج (35 عاماً) وهو قائد الكتيبة الثالثة عشرة في لواء جولاني، ولقي حتفه، مساء الثلاثاء، في شمال قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الغزو البري لغزة، ارتفع إلى 113 عسكرياً.

 







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