اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 مواطنا على جنسيات أجنبية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 09:25 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 مواطنا على جنسيات أجنبية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 42 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية، مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا مدرج أسمائهم في الكشف التالي، ورفض طلب قسورة الدين يوسف عرفات الخواجة مواليد دولة فلسطين اكتساب الجنسية المصرية، تبعًا لوالدته لدواع أمنية.

ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

 

1
1

 

2
2

 

قرار برد الجنسية
قرار برد الجنسية

 

قرار برفض منح الجنسية
قرار برفض منح الجنسية

 







الجريدة الرسمية

قانون الجنسية

اخبار الحوادث

رد الجنسية المصرية

الحصول على الجنسية المصرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة