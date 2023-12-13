الجامعة العربية تعقد اجتماعا تنسيقيا استعدادا للمنتدى العربي الروسى

بيشوى رمزى

عُقد الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- الروسي على المستوى الوزاري، والمقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية، يوم 20 ديسمبر الجاري.

وعُقد الاجتماع برئاسة القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية هشام ولد الصلاي (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، أن الاجتماع ناقش مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- الروسي على المستوى الوزاري، وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024 - 2026"، وذلك تمهيداً لمناقشة تلك الوثائق مع الجانب الروسي خلال الاجتماع المشترك للجنة كبار المسؤولين المقرر عقده بمقر الأمانة العامة، غدا الخميس، كما تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لهذه الدورة، بما في ذلك مشروع برنامج العمل الخاص بالاجتماع الوزاري.