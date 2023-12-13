اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 07:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان الليبى يرفض المشاركة فى أى حوار سياسى تشارك به حكومة الدبيبة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 06:52 م
البرلمان الليبى يرفض المشاركة فى أى حوار سياسى تشارك به حكومة الدبيبة عقيلة صالح
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر مجلس النواب الليبي رفض المشاركة في اي حوار سياسي بمشاركة حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
 
 
أوضح مجلس النواب الليبي في بيان له ضرورة طرح مشاركة المجلس في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان الليبي. 
 
 
وسبق أن دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية منتخبة الولاية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.






ليبيا

عقيلة صالح

البرلمان الليبي

عبد الله باتيلي

محمد المنفى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة