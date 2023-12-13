البرلمان الليبى يرفض المشاركة فى أى حوار سياسى تشارك به حكومة الدبيبة

أحمد جمعة

قرر مجلس النواب الليبي رفض المشاركة في اي حوار سياسي بمشاركة حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

أوضح مجلس النواب الليبي في بيان له ضرورة طرح مشاركة المجلس في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان الليبي.

وسبق أن دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية منتخبة الولاية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.