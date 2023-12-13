الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يرحب بالاعتراف بالطبيعة في cop28 ويحث على مستقبل خال من الوقود الأحفوري

كتب شعبان هدية





يعترف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالقرار الذي اتخذته الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري كخطوة إلى الأمام.

وقال اتحاد حفظ الطبيعة في بيانه تعليقا على ختام مؤتمر الأطراف: ونحن نواصل الدعوة إلى مزيد من العمل المناخي والتخلص التدريجي الواضح من الوقود الأحفوري، يعد هذا التخلص التدريجي أمرًا ضروريًا لمنع أسوأ تأثيرات تغير المناخ الجامح، وللسماح للطبيعة بلعب دورها الكامل في معالجة أزمة المناخ".

وأوضح الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أنه يرحب بالاعتراف القوي بمساهمة الطبيعة في النتائج الرسمية لعملية التقييم العالمي، موضحا أنه يعتقد أنه إلى جانب التحول السريع والعادل للطاقة، فإن الاستثمار في النظم البيئية الصحية والحلول القائمة على الطبيعة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على هدف الـ 1.5 درجة مئوية.

وأضاف أن الطبيعة ستوفر فوائد قوية في مجال التكيف والتخفيف، شريطة أن نتخذ إجراءات طموحة نحو إزالة الكربون من اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.

كان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون، الذي انتهى اليوم، استثنائيا في اعترافه بأهمية الطبيعة.

وكانت هناك موجة كبيرة من الدعم للتصدي المشترك لأزمتي المناخ والتنوع البيولوجي تم إحراز تقدم في عدد من المبادرات الرئيسية المتعلقة بالحلول القائمة على الطبيعة ، والزراعة، والمياه، وأشجار المانغروف ، والمحيطات ، من بين أمور أخرى.

وقال بيان الاتحاد أن العلم يخبرنا أن كل زيادة في ارتفاع درجات الحرارة ستؤدي إلى زيادة الخسائر والأضرار بالنسبة للبشر والطبيعة على حد سواء.

وذكر الاتحاد أن تحديث القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الذي تم إطلاقه على هامش فاعليات المؤتمر في دبي، أكد أن تغير المناخ يؤثر بالفعل على الأنواع والنظم البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على رفاهية الإنسان.

قلق من تمويل المناخ خاصة التكيف

وأشار الاتحاد إلى أن الإنجاز الملحوظ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هو تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والتعهدات الأولية بالتمويل له، لكنه ألمح إلى أن هناك شعور بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في تقديم تمويل المناخ بشكل فعال، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف.

وأشار إلى أنه يرحب بالاعتراف الأكبر بدور الشعوب الأصلية في حماية النظم البيئية الصحية والمتنوعة بيولوجيا، ويدعو الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى توفير المزيد من التمويل المناخي لهم مباشرة على سبيل الأولوية.

واختتم بأنه من خلال الاعتراف بدور الطبيعة فإننا نتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح، وإلى جانب توسيع نطاق تمويل المناخ والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، سيساعد هذا على تحقيق مستقبل مستدام لنا جميعا.