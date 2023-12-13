الأرصاد: فرص أمطار على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة الكبرى تصل للسيول بشمال سيناء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول على محافظة شمال سيناء.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، والبحر المتوسط: معتدل مضطرب ارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.